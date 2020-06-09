Заготовки

из стали и сплавов

Круг, калибровка
  • Нержавеющие
  • Конструкционные
  • Инструментальные
  • Алюминиевые
  • Титановые
  • Медные
  • Латунные
  • Бронзовые

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По вашему заказу мы изготовим заготовку любого размера из круга или шестигранника диаметром от 6 мм до 350 мм.

Конструкционный круг

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Нержавеющий круг

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Специальные стали круги

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Инструментальный круг

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Титановый круг

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Алюминиевые круг

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Медный круг

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Латунный круг

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Бронзовый круг

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Резка стальных заготовок

Режем круги, шестигранники, полосы из стали и сплавов на заготовки нужного размера. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! На нашем складе всегда в наличии практически весь алюминиевый прокат плит, листов и прутков.

Обращаем ваше внимание, что наша компания занимается производством именно заготовок, а не деталей. Резка материала производится без применения ЧПУ станков, поэтому мы всегда оставляем припуск 1-3 мм к указанным размерам (под обработку).

  • от 5 мм до 1200 мм

Подробно о ценах, наличии и условиях доставки продукции можно узнать по телефону:

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ООО «НОРМЕТ» уделяет особое внимание качеству нашей продукции. Для этого на производстве введён особый ходной контроль на качества и  применяемых материалов, которые используются при изготовлении продукции, контроль изделий при обработке, 100% контроль готовой продукций.

Этапы
работы с нами

01. Современное оборудование

Производство деталей осуществляется на современном европейском оборудовании, сертифицированном в России.

02. Собственное производство

Мы используем мощности только своего предприятия и не передаем поступившие заказы посредническим организациям.

03. Наличие сертификатов

Перед передачей заказчику продукция  подвергается тестированию маркируются и поставляются со всеми необходимыми сертификатами.

04. Доставка по России

Мы оперативно изготовим и доставим стальные заготовки во все регионы России в максимально короткие сроки.

Круги из СТАЛИ И СПЛАВОВ

с резкой в размер

Группа компаний «НОРМЕТ» – одна из крупнейших в России и СНГ независимая металлоторговая компания по оптовым и розничным продажам листового металлопроката и металлообработки.

  • Гибкая система скидок на весь металлопрокат
  • Льготные условия сотрудничества с постоянными клиентами

Нашими поставщиками являются крупнейшие металлургические предприятия России, Европы, Азии, с которыми нас связывают деловые отношения.

Уральская металлургическая компания NORMET делает резку металла на заказ и по чертежам. Выполняем резку кругов и других заготовок из стали. Осуществляем отгрузку товаров по всей России со склада, продаем металл по рыночным ценам. Режем металл под любые размеры и в любых объёмах, выполняем поставки точно в срок. В нашей компании работают высококвалифицированные сотрудники, выполняют продукцию ориентируясь на сертификаты качества ГОСТ. Стальной металлопрокат на наших складах разных марок и размеров. Чтобы купить стальные круги, звоните!

Подробнее о резке заготовок

Заказ не подразумевает фрезерных работ по металлу. Мы делаем резку точно в размер, не используя в работе станков ЧПУ. В процессе резки оставляем припуски в зависимости от исходных размеров указанного в заказе кругаа. В первую очередь ориентированы на производство заготовок.

Почему с нами выгодно ?

  • Заказы оптом и в розницу по рыночным ценам от производителя
  • На складе всегда в наличии все виды заготовок
  • Можно оплачивать наиболее удобным для вас способом
  • Грамотная логистика, поставка в срок по всем городам

Размеры заготовок

В зависимости от ваших предпочтений делаем заготовки стальных кругов. Толщина заготовки варьируется. Осуществляем резку стальных кругов в диаметре до 40 см. Купить заготовки стальных кругов можно у нас на сайте.

Всегда в наличии на складе следующие виды металлических заготовок:

  • Нержавеющая сталь
  • Конструкционная сталь
  • Инструментальная сталь
  • Алюминий
  • Медь
  • Латунь
  • Бронза

Делаем заготовки под любой запрос!

Где купить листы с резкой в Екатеринбурге и России

Компания NORMET уже более 10 лет на рынке металлопроката. Наша продукция сертифицирована, постоянно проходит проверку на качество. Помимо изготовления металлических заготовок, осуществляем поставку и отгрузку. Также мы предлагаем услуги по обработке металла и делаем заказ исходя из пожеланий клиента. Оставляйте заявку на сайте, чтобы купить круги из стали, наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по всем техническим вопросам.

  1. Нержавеющая сталь. Представляет усовершенствованный стальной сплав, устойчивый к коррозии. Нержавеющая сталь – это сплав железа и углерода, легированный такими компонентами, как магний, никель и хром для улучшения качественных свойств. Используется в тяжелой промышленности, в строительстве для армирования построек из железобетона, а также в металлургии.
  2. Конструкционная сталь. Конструкционная сталь обладает такими техническими параметрами, как прочность, жесткость и твёрдость. Благодаря легирующим компонентам, таким как магний, никель, сера и фосфор, обладает высокими техническими параметрами, устойчива к высоким механическим нагрузкам, а также сильному термическому воздействию. Применяется в машиностроении, автомобилестроении и нефтедобывающей промышленности.
  3. Инструментальная сталь. Инструментальная сталь легирована такими элементами, как углерод, магний, сера, фосфор, хром и медь. Обладает повышенными параметрами твёрдости и жесткости, устойчива практически к любому виду механических нагрузок, жаропрочна. Применима в лёгкой и тяжелой промышленности в качестве материала для изготовления режущих инструментов и деталей оборудования.
  4. Жаропрочная сталь. Жаропрочная сталь обладает повышенными параметрами износостойкости. Выдерживает высокие термические нагрузки, а также температурные перепады, обладает улучшенными характеристиками вязкости кристаллической решетки, именно поэтому не образует трещин и сколов. Применяется в металлургии, нефтегазовой и нефтедобывающей промышленности.
  5. Титан. Титановые сплавы пользуются спросом на промышленном рынке. Не смотря на то, что титан сравнительно лёгкий металл, обладает прочностью и твёрдостью. Титановые сплавы часто легируются такими элементами, как железо, углерод, молибден, ванадий, алюминий и никель. Титан широко применяется в машиностроении, ракетостроении и на производстве космического оборудования.
  6. Алюминий. Алюминий представляет собой легкий металл серебристого цвета с рифлёной или матовой поверхностью. Алюминиевые сплавы пластичны, легко поддаются металлообработке. Производство алюминия довольно дешево и универсально. Отдельным положительным качественным свойством алюминия считается устойчивость к образованию коррозийного налёта. Алюминиевые сплавы легируются такими компонентами, как железо, сера, магний, титан, медь и магний.
  7. Медь. Медь представляет собой металл золотисто-розового цвета. Обладает повышенным сопротивлением агрессивной внешней среде и коррозийному воздействию. Также медь обладает высокой электропроводимостью, поэтому пользуется спросом на производстве электротехники. Медные сплавы используются в машиностроении, судостроении и автомобилестроении.
  8. Бронза. Бронза представляет собой сплав меди и олова, в отличие от чистой меди обладает более высокими показателями прочности и твёрдости. Также, как и медь, обладает электропроводимостью и может быть хорошим проводником. Бронзовый металлопрокат пользуется спросом в промышленной индустрии. Бронзовые заготовки используются в строительстве, тяжелой промышленности и ракетостроении.
  9. Латунь. Латунные сплавы часто легируются другими металлами для повышения таких качественных свойств, как прочность, жесткость и твёрдость. Латунь эстетичная на вид, поэтому заготовки из латуни используются не только в таких сферах промышленности, как легкая промышленность, строительство, машиностроение, судостроение и металлургия, но и в ювелирном деле и средовом дизайне.
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NORMET - металлургическая компания
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