Уральская металлургическая компания NORMET делает резку металла на заказ и по чертежам. Выполняем резку кругов и других заготовок из стали. Осуществляем отгрузку товаров по всей России со склада, продаем металл по рыночным ценам. Режем металл под любые размеры и в любых объёмах, выполняем поставки точно в срок. В нашей компании работают высококвалифицированные сотрудники, выполняют продукцию ориентируясь на сертификаты качества ГОСТ. Стальной металлопрокат на наших складах разных марок и размеров. Чтобы купить стальные круги, звоните!

Подробнее о резке заготовок

Заказ не подразумевает фрезерных работ по металлу. Мы делаем резку точно в размер, не используя в работе станков ЧПУ. В процессе резки оставляем припуски в зависимости от исходных размеров указанного в заказе кругаа. В первую очередь ориентированы на производство заготовок.

Почему с нами выгодно ?

Заказы оптом и в розницу по рыночным ценам от производителя

На складе всегда в наличии все виды заготовок

Можно оплачивать наиболее удобным для вас способом

Грамотная логистика, поставка в срок по всем городам

Размеры заготовок

В зависимости от ваших предпочтений делаем заготовки стальных кругов. Толщина заготовки варьируется. Осуществляем резку стальных кругов в диаметре до 40 см. Купить заготовки стальных кругов можно у нас на сайте.

Всегда в наличии на складе следующие виды металлических заготовок:

Нержавеющая сталь

Конструкционная сталь

Инструментальная сталь

Алюминий

Медь

Латунь

Бронза

Делаем заготовки под любой запрос!

Где купить листы с резкой в Екатеринбурге и России

Компания NORMET уже более 10 лет на рынке металлопроката. Наша продукция сертифицирована, постоянно проходит проверку на качество. Помимо изготовления металлических заготовок, осуществляем поставку и отгрузку. Также мы предлагаем услуги по обработке металла и делаем заказ исходя из пожеланий клиента. Оставляйте заявку на сайте, чтобы купить круги из стали, наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по всем техническим вопросам.