Заготовки
из стали и сплавов
- Нержавеющие
- Конструкционные
- Инструментальные
- Алюминиевые
- Титановые
- Медные
- Латунные
- Бронзовые
По вашему заказу мы изготовим заготовку любого размера из круга или шестигранника диаметром от 6 мм до 350 мм.
Конструкционный круг
- Углеродистый: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 09Г2с
- Легированный: 20Г, 25Г, 30Г, 40Г, 45Г2; 18ХГ, 50ХГ, 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ, 38ХГМ, 30ХМА, 40Х, 38ХМА, 30Х3МФ, 40ХФА, 13ХФА, 20ХН, 40ХН, 12ХН3А, 30ХГСА, 35ХГСА, 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА, 38Х2МЮА, 20ХН3А, 40ХН2МА, 12ХН3А
- Автоматные: А75, А12; А20; А35; А40Г
- Рессорно-пружинные: 65Г, 70Г, 60С2А, 50ХФА
Специальные стали круги
- Жаропрочные: 45Х14Н14В2М (ЭИ69), ХН75МБТЮ (ЭИ602), ХН78Т (ЭИ435), ХН60ВТ-ВД (ЭИ868-ВД), ХН60ВТ-ВД, ХН75МБТЮ-ВД, ХН67МВТЮ-ВД, ХН70МВТЮБ-ВД, ХН73МБТЮ-ВД, ХН77ТЮР-ВД, ХН55МБТЮ-ВД, ХН62ВМЮТ-ВД и др.
- Теплоустойчивые стали: 12Х1МФ, 25Х1МФ, 15ХМ, 5Х5М, 15Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 18Х12ВМБФР-Ш
Резка стальных заготовок
Режем круги, шестигранники, полосы из стали и сплавов на заготовки нужного размера. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! На нашем складе всегда в наличии практически весь алюминиевый прокат плит, листов и прутков.
Обращаем ваше внимание, что наша компания занимается производством именно заготовок, а не деталей. Резка материала производится без применения ЧПУ станков, поэтому мы всегда оставляем припуск 1-3 мм к указанным размерам (под обработку).
- от 5 мм до 1200 мм
Подробно о ценах, наличии и условиях доставки продукции можно узнать по телефону:
ООО «НОРМЕТ» уделяет особое внимание качеству нашей продукции. Для этого на производстве введён особый ходной контроль на качества и применяемых материалов, которые используются при изготовлении продукции, контроль изделий при обработке, 100% контроль готовой продукций.
Этапы
работы с нами
Круги из СТАЛИ И СПЛАВОВ
с резкой в размер
Группа компаний «НОРМЕТ» – одна из крупнейших в России и СНГ независимая металлоторговая компания по оптовым и розничным продажам листового металлопроката и металлообработки.
- Гибкая система скидок на весь металлопрокат
- Льготные условия сотрудничества с постоянными клиентами
Нашими поставщиками являются крупнейшие металлургические предприятия России, Европы, Азии, с которыми нас связывают деловые отношения.
Уральская металлургическая компания NORMET делает резку металла на заказ и по чертежам. Выполняем резку кругов и других заготовок из стали. Осуществляем отгрузку товаров по всей России со склада, продаем металл по рыночным ценам. Режем металл под любые размеры и в любых объёмах, выполняем поставки точно в срок. В нашей компании работают высококвалифицированные сотрудники, выполняют продукцию ориентируясь на сертификаты качества ГОСТ. Стальной металлопрокат на наших складах разных марок и размеров. Чтобы купить стальные круги, звоните!
Подробнее о резке заготовок
Заказ не подразумевает фрезерных работ по металлу. Мы делаем резку точно в размер, не используя в работе станков ЧПУ. В процессе резки оставляем припуски в зависимости от исходных размеров указанного в заказе кругаа. В первую очередь ориентированы на производство заготовок.
Почему с нами выгодно ?
- Заказы оптом и в розницу по рыночным ценам от производителя
- На складе всегда в наличии все виды заготовок
- Можно оплачивать наиболее удобным для вас способом
- Грамотная логистика, поставка в срок по всем городам
Размеры заготовок
В зависимости от ваших предпочтений делаем заготовки стальных кругов. Толщина заготовки варьируется. Осуществляем резку стальных кругов в диаметре до 40 см. Купить заготовки стальных кругов можно у нас на сайте.
Всегда в наличии на складе следующие виды металлических заготовок:
- Нержавеющая сталь
- Конструкционная сталь
- Инструментальная сталь
- Алюминий
- Медь
- Латунь
- Бронза
Делаем заготовки под любой запрос!
Где купить листы с резкой в Екатеринбурге и России
Компания NORMET уже более 10 лет на рынке металлопроката. Наша продукция сертифицирована, постоянно проходит проверку на качество. Помимо изготовления металлических заготовок, осуществляем поставку и отгрузку. Также мы предлагаем услуги по обработке металла и делаем заказ исходя из пожеланий клиента. Оставляйте заявку на сайте, чтобы купить круги из стали, наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по всем техническим вопросам.
- Нержавеющая сталь. Представляет усовершенствованный стальной сплав, устойчивый к коррозии. Нержавеющая сталь – это сплав железа и углерода, легированный такими компонентами, как магний, никель и хром для улучшения качественных свойств. Используется в тяжелой промышленности, в строительстве для армирования построек из железобетона, а также в металлургии.
- Конструкционная сталь. Конструкционная сталь обладает такими техническими параметрами, как прочность, жесткость и твёрдость. Благодаря легирующим компонентам, таким как магний, никель, сера и фосфор, обладает высокими техническими параметрами, устойчива к высоким механическим нагрузкам, а также сильному термическому воздействию. Применяется в машиностроении, автомобилестроении и нефтедобывающей промышленности.
- Инструментальная сталь. Инструментальная сталь легирована такими элементами, как углерод, магний, сера, фосфор, хром и медь. Обладает повышенными параметрами твёрдости и жесткости, устойчива практически к любому виду механических нагрузок, жаропрочна. Применима в лёгкой и тяжелой промышленности в качестве материала для изготовления режущих инструментов и деталей оборудования.
- Жаропрочная сталь. Жаропрочная сталь обладает повышенными параметрами износостойкости. Выдерживает высокие термические нагрузки, а также температурные перепады, обладает улучшенными характеристиками вязкости кристаллической решетки, именно поэтому не образует трещин и сколов. Применяется в металлургии, нефтегазовой и нефтедобывающей промышленности.
- Титан. Титановые сплавы пользуются спросом на промышленном рынке. Не смотря на то, что титан сравнительно лёгкий металл, обладает прочностью и твёрдостью. Титановые сплавы часто легируются такими элементами, как железо, углерод, молибден, ванадий, алюминий и никель. Титан широко применяется в машиностроении, ракетостроении и на производстве космического оборудования.
- Алюминий. Алюминий представляет собой легкий металл серебристого цвета с рифлёной или матовой поверхностью. Алюминиевые сплавы пластичны, легко поддаются металлообработке. Производство алюминия довольно дешево и универсально. Отдельным положительным качественным свойством алюминия считается устойчивость к образованию коррозийного налёта. Алюминиевые сплавы легируются такими компонентами, как железо, сера, магний, титан, медь и магний.
- Медь. Медь представляет собой металл золотисто-розового цвета. Обладает повышенным сопротивлением агрессивной внешней среде и коррозийному воздействию. Также медь обладает высокой электропроводимостью, поэтому пользуется спросом на производстве электротехники. Медные сплавы используются в машиностроении, судостроении и автомобилестроении.
- Бронза. Бронза представляет собой сплав меди и олова, в отличие от чистой меди обладает более высокими показателями прочности и твёрдости. Также, как и медь, обладает электропроводимостью и может быть хорошим проводником. Бронзовый металлопрокат пользуется спросом в промышленной индустрии. Бронзовые заготовки используются в строительстве, тяжелой промышленности и ракетостроении.
- Латунь. Латунные сплавы часто легируются другими металлами для повышения таких качественных свойств, как прочность, жесткость и твёрдость. Латунь эстетичная на вид, поэтому заготовки из латуни используются не только в таких сферах промышленности, как легкая промышленность, строительство, машиностроение, судостроение и металлургия, но и в ювелирном деле и средовом дизайне.